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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بق الفراش يهدد أولمبياد باريس..ماذا قالت الحكومة الفرنسية؟

بق الفراش
بق الفراش

تشهد فرنسا موجة من انتشار بق الفراش بالتزامن مع الاستعداد لتنظيم اولمبياد باريس ٢٠٢٤.

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قلق ينتشر بين المواطنين.. بق الفراش في فرنسا يثير المخاوف الرسمية والشعبية.. فيديو

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بق الفراش .. بيان عاجل من الصحة المصرية

وأعلن وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال الجمعة أن السلطات اضطرت إلى إغلاق سبع مدارس بسبب انتشار بقّ الفراش.


وقال  "رصد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة. حاليا، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".


وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات إغلاق مدرستين - واحدة في مرسيليا والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرق فرنسا - لتطهيرهما.


وتابع أتال "صحيح أن الحالات تتزايد"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى استجابة فورية، حتى نتمكن من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة".


يُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية عانت مشكلة بقّ الفراش خلال السنوات القليلة الماضية، وعادة ما تكلف عملية التطهير مئات عدة من اليورو وكثيرا ما تكون متكررة.

 

بق الفراش فرنسا أولمبياد باريس

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