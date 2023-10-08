بق الفراش .. بيان عاجل من الصحة المصرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول .

وأوضح عبدالغفار ، أن بق الفراش هي حشرات صغيرة من غير أجنحة تختبئ في شقوق وطيات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران.



وقال متحدث الصحة ، قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي المناطق الأخرى، تختبئ أيضا هذه الحشرة في بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش.

وتابع عبدالغفار قائلا : لا يعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر

تظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانا خلال فترة تترواح بين بضعة ساعات.



وأشار متحدث الصحة إلى أنه بعد 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدا صحيا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة هي



- تجنب خدش المنطقة - وضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة

- تناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب



إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش| قبل السفر



استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها.



الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية

أثناء الإقامة.



معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها وكذلك معاينة الفراش والستائر والموكيت



تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.



ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدا عن السرير.



عند العودة



غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة

فحص شنط السفر جيدا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها

يتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية، البرية)،

والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه

ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة

لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري