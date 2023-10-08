عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بق الفراش .. بيان عاجل من الصحة المصرية

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم  وزارة الصحة والسكان، نتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول .

وأوضح عبدالغفار ، أن بق الفراش هي حشرات صغيرة من غير أجنحة تختبئ في شقوق وطيات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران.


وقال متحدث الصحة ، قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي المناطق الأخرى، تختبئ أيضا هذه الحشرة في بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش.

وتابع عبدالغفار قائلا : لا يعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر
تظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانا خلال فترة تترواح بين بضعة ساعات.


وأشار متحدث الصحة إلى  أنه بعد 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدا صحيا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة هي


- تجنب خدش المنطقة - وضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة
- تناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب


إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش| قبل السفر


استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها.


الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية
أثناء الإقامة.


معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها وكذلك معاينة الفراش والستائر والموكيت


تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.


ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدا عن السرير.


عند العودة


غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة
فحص شنط السفر جيدا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها
يتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول (الجوية، البحرية، البرية)،
والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه
ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة
لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

لتجاوز السيناريو المؤلم.. مصر وإيطاليا تبحثان مسارا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

ترشيحاتنا

إعلام عبري : “طوفان الأقصي” قتل 700 إسرائيلي على الأقل

الأزهر للفتوى: تأشيرة دخول السائح عهد أمان وضمانة سلام "مسلما وغير مسلم"

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي

وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية بإختبارات ACT

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة

شاهد بكاء إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

بملابس مختلفة للجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها| شاهد

غير العسل والليمون.. طرق علاج احتقان الحلق

عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ