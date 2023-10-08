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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلق ينتشر بين المواطنين.. بق الفراش في فرنسا يثير المخاوف الرسمية والشعبية.. فيديو

بق الفراش في فرنسا
بق الفراش في فرنسا يثير المخاوف الرسمية والشعبية

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو تحت عنوان "قلق ينتشر بين المواطنين.. بق الفراش في فرنسا يثير المخاوف الرسمية والشعبية".

 

وأوضحت أنه أثارت أزمة انتشار بقّ الفراش الذعر لدى الفرنسيين حكومة وشعباً، وظهر ذلك جلياً في خلوّ الفصول الدراسية من التلاميذ، وامتناع مستخدمي وسائل النقل العام عن الجلوس، ومن مظاهره أيضاً الأثاث الملقى في الشوارع مخافة أن يكون ملوّثاً.

 

وأشارت إلى أنه أضهرت بعض الصور انتشار البق في القطارات والسينما، وكثرت البلاغات عن هذه الحشرات الماصة للدماء، لكنّ السلطات أكدت أنها لا تعبّر عن الحجم الفعليّ للظاهرة، إذ تفاقمت الضجة بفعل تداول الأخبار في شأنها على شبكات التواصل الاجتماعي، مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 2024.

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