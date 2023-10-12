بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

كشفت الفنانة عبير منير، سر ابتعاد ابنتها مريم قورة عن التمثيل بعد مشاركتها وهي طفلة في فيلم غاوي حب للفنان محمد فؤاد والفنان رامز جلال.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها مريم قورة شاركت فقط في فيلم غاوي حب، ولم تحب الفن فقررت الابتعاد حتى تزوجت، مؤكدة أن الاستمرار في الفن يحتاج إلى الحب والشغف له.

وأضافت عبير منير أن ابنتها ملك قورة، أحبت الفن وقررت الاستمرار فيه وأصبحت نجمة حاليا وتنتقي أعمالها بحرص.

حقيقة زواج ملك قورة

كما ردت الفنانة عبير منير، على الشائعات التي ترددت حول ابنتها الفنانة ملك قورة، بين الحين والآخر وتضمنت زواجها من أحد الشخصيات.

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، أن ابنتها ملك قورة، لم تتزوج كما يشاع، وعلقت على ذلك قائلة: «كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير»، وحول وجود أخبار سعيدة حول ملك قورة قريبا، أجابت في رد مقتضب: «إن شاء الله».

عبير منير

يذكر أن الفنانة عبير منير لديها 3 ابناء، هم: ملك قورة، مريم قورة، أدهم قورة، واستمرت ملك في مجال الفن واحترفته، بينما اكتفت مريم بالمشاركة في فيلم غاوي حب وهي طفلة، مع الفنان محمد فؤاد، والفنان رامز جلال.

وتنتظر الفنانة عبير منير عرض فيلم الخميس اللي جاي، التي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، ومي كساب وحسام داغر.

أحدث أعمال ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.