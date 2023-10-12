عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

مريم قورة ووالدتها
مريم قورة ووالدتها عبير منير

كشفت الفنانة عبير منير، سر ابتعاد ابنتها مريم قورة عن التمثيل بعد مشاركتها وهي طفلة في فيلم غاوي حب للفنان محمد فؤاد والفنان رامز جلال. 

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها مريم قورة شاركت فقط في فيلم غاوي حب، ولم تحب الفن فقررت الابتعاد حتى تزوجت، مؤكدة أن الاستمرار في الفن يحتاج إلى الحب والشغف له. 

txt

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

txt

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

txt

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

txt

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

وأضافت عبير منير أن ابنتها ملك قورة، أحبت الفن وقررت الاستمرار فيه وأصبحت نجمة حاليا وتنتقي أعمالها بحرص. 

 

حقيقة زواج ملك قورة 

كما ردت الفنانة عبير منير، على الشائعات التي ترددت حول ابنتها الفنانة ملك قورة، بين الحين والآخر وتضمنت زواجها من أحد الشخصيات. 

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، أن ابنتها ملك قورة، لم تتزوج كما يشاع، وعلقت على ذلك قائلة: «كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير»، وحول وجود أخبار سعيدة حول ملك قورة قريبا، أجابت في رد مقتضب: «إن شاء الله». 

عبير منير 

يذكر أن الفنانة عبير منير لديها 3 ابناء، هم: ملك قورة، مريم قورة، أدهم قورة، واستمرت ملك في مجال الفن واحترفته، بينما اكتفت مريم بالمشاركة في فيلم غاوي حب وهي طفلة، مع الفنان محمد فؤاد، والفنان رامز جلال. 

وتنتظر الفنانة عبير منير عرض فيلم الخميس اللي جاي، التي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، ومي كساب وحسام داغر. 

 

أحدث أعمال ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى. 

 

عبير منير الفنانة عبير منير مريم قورة فيلم غاوي حب رامز جلال محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

أخبار الفن| عيد ميلاد محمد منير.. غادة عبد الرازق بـ البرنص.. ورسالة تامر حسني لفلسطين

عيد ميلاد الكينج.. قصة غناء محمد منير في الحمام بعد وفاة والدته

في عيد ميلاده.. قصة طرد أمير كرارة من التصوير بسبب عادل إمام

في عيد ميلادها.. تعرف على ابنة شيرين الفنانة المعروفة

في عيد ميلاد الكينج.. قصة خطوبة محمد منير ونجلاء بدر

في ذكرى رحيلها.. قصة هروب ناهد صبري من أجل الفن والشهرة

ترشيحاتنا

عطل يضرب منصة X ومئات الآلاف يشكون الانقطاع

أمريكا ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل للمستوى الثالث وغزة عند الرابع

السفير الفرنسي بالقاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة عمل هندسي يدعو للإبهار

هل تقصيري في الصلاة يؤثر على ثواب الصدقة؟

إسرائيل تواصل غاراتها الجوية على غزة وتقتل 7 فلسطينيين في خان يونس

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. فيفي عبده تستعرض رشاقتها | شاهد

طريقة عمل السجق الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

فيديو

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ