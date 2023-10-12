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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في حب مصر.. ثقافة مطروح تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر

صدى البلد

شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة مطروح عددا من الفعاليات المتنوعة احتفالا بانتصارات أكتوبر، التي جاءت ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونظم الفرع برئاسة محمد حمدي وبالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة القرية، احتفالية بقرية أغورمي بسيوة، تضمنت محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" شارك بها كل من الإذاعي محمد عمران جيري والشيخ محمد أبو القاسم، وأكدا بها أن حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي سيظل يتحدث عنها التاريخ لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان، حيث فرضت المعجزة المصرية نفسها وكسر الجيش المصري من خلالها أسطورة الجيش الاسرائيلي.

ثم شارك عدد من الشعراء من أبناء أغورمي في إلقاء الأبيات الشعرية الوطنية والحماسية وحرص الجميع علي غناء النشيد الوطني احتفالا بذكرى النصر، ثم شارك الشياب من القرية في ورشة فنية بعنوان "أكتوبر العظيم" جسدوا خلالها روح أكتوبر في الرسومات التي قاموا بتنفيذها.

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إلي جانب ذلك قدم يوسف محمد ورشة حكي بعنوان "جيش مصر لا يعرف المستحيل" أكد من خلالها أن التاريخ العسكرى يشهد أن الجيش المصرى لا يعرف المستحيل، ولا يوجد فى قاموسه كلمة استسلام، ولا يعرف معنى التراخي.

كما واصل نادي أدب مطروح العام برئاسة د إسلام عبدالرحمن أمسياته الشعرية والأدبية بقصر ثقافة مطروح بعنوان "في حب مصر" احتفالا بانتصارات أكتوبر، كما نفذت الفنانة منى شاكر ورشة فنية للأطفال بكنيسة الملاك بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" وجسد الأطفال من خلالها شعورهم بقيمة وعظمة الانتصار ونتائجه.

على جانب آخر واصل نادي أدب الطفل بمطروح ورشة فنية بإشراف الأديب علاء ايوخلعة، وشرح البحور الشعرية المختلفة مع إعطاء الأمثلة على كل بحر من البحور وتوضيح الفرق بينها، بينما نفذ بيت ثقافة الضبعة ورشة فنية للتلوين للأطفال بإشراف ساهر رزق وجاءت بعنوان "في أكتوبر النصر" لشرح مفهوم وقيمة النصر في أذهان الأطفال وعقولهم.

ثقافة أكتوبر المجيد أكتوبر 1973 الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة المواقع الثقافية انتصارات اكتوبر المجيد انتصارات أكتوبر المجيدة

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