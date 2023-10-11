مفاجأة لعشاق طه حسين في معرض القاهرة للكتاب 2024

فى إطار الاحتفاء بالذكرى الـ 50 على رحيل الدكتور طه حسين، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لطباعة الأعمال الكاملة لعميد الأدب العربى، حيث من المقرر طرحها في معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال شهر يناير 2024.

فى هذا السياق قال الدكتور عمرو بسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حاليا جارى طبع 7 كتب بالفعل داخل مطبعة الهيئة، والهيئة بصدد طباعة مؤلفات أخرى لعميد الدب العربى، ليتم عرضها داخل جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة فى معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ 55، إلى جانب إتاحتها بجميع منافذ البيع .

عميد الأدب العربى طه حسين ولد فى 15 نوفمبر 1889 ورحل عن عالمنا في 28 أكتوبر 1973م، وهو أديب وناقد مصري، بل ويعد من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ورائدا لحركة التنوير فى مصر.

درس طه حسين في الأزهر، ثم التحق بالجامعة الأهلية حين افتتحت عام 1908، وحصل على الدكتوراه عام 1914 ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة. عاد إلى مصر ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية. عمل عميدًا لكلية الآداب، ثم رئيسا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف. من أشهر كتبه: في الشعر الجاهلي 1926، ومستقبل الثقافة في مصر 1938.

ويشار إلى أن جامعة الإسكندرية، تعد إحدى أكبر الجامعات في مصر، وثالث جامعة أنشأت بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في القاهرة في العصر الحديث، يرجع تاريخ إنشاءها إلى سنة 1938 كفرع لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول، وظلت كذلك حتى صدر المرسوم الملكي رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، وتولى رئاستها طه حسين.