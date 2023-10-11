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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

172 فنانا من 17 دولة.. ملتقى القاهرة الدولى للخط تحت شعار "الخط والنصر"

صدى البلد

افتتحت وزيرة الثقافة  نيفين الكيلاني، أمس فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربى، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، وقد أقيمت الدورة هذا العام تحت شعار "الخط والنصر"  وتستمر حتى 16 أكتوبر الجارى.

وقال الخطاط السعودى سعود خان، المشارك في الملتقى إنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في ملتقى الخط، لافتا إلى أنه سعد بتلقى دعوة للمشاركة في الملتقى إذ يشارك بمجموعة من تشكيلات الخط بنوع "طغراء" الذى يشتهر به.

وقال عن أعماله المشاركة: إنه استخدم فيها خامات الخشب والأبلكاش واستعمل فيها أنواع مختلفة من الطلاء واستخدم الليزر في نحت الخط على الخشب.

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كما قالت آمال جلو الدارسة في مدرسة خضير البورسعيدى، والتي أنهت دراستها بالسنة الأولى إنها تلقت دعوة للمشاركة في الملتقى، مشيرة إلى أن عددا من الطلبة بمدرسة خصير البورسعيدى تقدموا بأعمال وتم اختيار عدد منها للمشاركة في الملتقى.

وأضافت أن أغلب المشاركات استدعت فيها الآيات القرآنية التي تناولت فكرة النصر في إشارة إلى انتصار أكتوبر الذى تحتفل مصر هذا العام بمرور خمسين عليه، والذى يعد محورا من محاور الملتقى، كما أنها عملت على تشكيل "كونوا أنصار الله".

وتقام على هامش الملتقى خمس ورش عمل يشارك بها عدد من الخطاطين ويختتم الملتقى فعالياته بحفل الختام الذى يقام يوم 16 أكتوبر حيث تعلن فيه أسماء الفائزين بجوائز الملتقى والتكريمات وضيوف الشرف وحفل فنى غنائي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في دورة هذا العام 172 ضيفا وفنانا مصري وأجنبي، من بينهم  152 فنانا مصرياَ، و 20 فناناً أجنبياَ مشاركا من: إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، وإندونيسيا، كما يشارك بالملتقي: مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الاسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وتحمل الدورة هذا العام اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن. 

ملتقى الخط العربي الجمعية المصرية العامة للخط العربي الخطاط الكبير خضير البورسعيدى الخطاطين خضير البورسعيدي

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