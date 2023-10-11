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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

احتفالية 125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر ببيت السناري

صدى البلد

تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، احتفالية ومعرض "125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة"، والتي ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وذلك يوم السبت 14 أكتوبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تشتمل الاحتفالية على مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها؛ معرض تذكاري تحت عنوان: "بورتريهات الإسكندرية"، يضم أكثر من مئة بورتريه كاريكاتيري لمجموعة من الشخصيات التي عاشت في الإسكندرية في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين، ويرصد لنا صاروخان بريشته في هذا المعرض وجوه بعض أعلام ومشاهير الإسكندرية من مصريين وأرمن وأجانب في أواخر عشرينيات القرن الماضي. كما سيكون هناك مجموعة رسوم كاريكاتير أصلية نادرة لصاروخان عن نصر أكتوبر تعرض في معرض عام لأول مرة، احتفالا بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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تقام الاحتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المئة على ميلاد ساحر الكاريكاتير المصري والعربي الفنان المصري ذو الأصول الأرمنية: ألكسندر صاروخان (1898 – 1977)، ويستمر المعرض حتى نهاية أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أن مشروع ذاكرة الكاريكاتير، أسسه الباحث والكاتب: عبد الله الصاوي عام 2012، بهدف الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، والتعريف الصحيح بتاريخ رواده الأوائل، وأقام المشروع خلال العشرة سنوات الماضية، الكثير من المسابقات الدولية والمعارض التذكارية التي حققت نجاحًا كبيرًا ومنها: ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري، روسيا.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري، رخا.. المعلم الأول، عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار، بورسعيد.. في ذاكرة جورج البهجوري، عودة أبو نظارة زرقا.. يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير المصري. كما أصدر المشروع أكثر من خمسة عشرة كتابًا لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري ومنهم: يعقوب صنوع، مصطفى محرم بك مختار، صاروخان، طوغان، جورج البهجوري.

تبدأ الاحتفالية في تمام السابعة وحتى العاشرة مساًء، وهي مجانية ومفتوحة للجمهور.

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