مشهد مأساوي| شاب فلسطيني يقبل يد والدته وهي تحت الأنقاض.. شاهد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المواطنين وهويقبل يد والتده بعد أنا استشهدت تحت الأنقاض في غزة إثر قصف الاحتلال.

وخسر هذا الشاب الفلسطيني جميع أفراد عائلته بعد أن دمر المنزل، الذي كانوا يعيشون فيه.

https://x.com/naeempk_/status/1712325328147030359?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من الخميس، إنه شن هجومًا واسعالنطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطقمختلفة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوانالإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيدا.

كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلةحرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.