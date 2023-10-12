التصريح بدفن جثة سائق تروسيكل إثر سقوطه في ترعه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر سقوطه بتروسيكل في ترعه دائرة مركز طوخ وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.



ولقي سائق تروسيكل مصرعه إثر سقوطه به في ترعة ميت كنانة دائرة مركز شرطة طوخ، تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بسقوط تروسيكل في رشاح قرية ميت كنانة دائرة المركز ووفاة قائده.



انتقلت قوة أمنية، وتبين سقوط ترويسكل في رشاح قرية ميت كنانة أثناء سيره قيادة شخص يدعى " فايز ا س " 70 سنة انحرفت به المركبة إلى شاطىء الرشاح وانقلبت في المياه ما أدى إلى مصرعه وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ورفع مركبة التروسيكل ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الفناطر العام تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.