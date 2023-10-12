عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة سائق تروسيكل إثر سقوطه في ترعه بالقليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر سقوطه بتروسيكل في ترعه دائرة مركز طوخ وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.


ولقي سائق تروسيكل مصرعه إثر سقوطه به في ترعة ميت كنانة دائرة مركز شرطة طوخ، تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بسقوط تروسيكل في رشاح قرية ميت كنانة دائرة المركز ووفاة قائده.
 

انتقلت قوة أمنية، وتبين سقوط ترويسكل في رشاح قرية ميت كنانة أثناء سيره قيادة شخص يدعى " فايز ا س " 70 سنة انحرفت به المركبة إلى شاطىء الرشاح وانقلبت في المياه ما أدى إلى مصرعه وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ورفع مركبة التروسيكل ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الفناطر العام تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مركز طوخ الصفة التشريحية ميت كنانة دائرة مركز شرطة طوخ أمور مركز شرطة طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بإشعال النيران في حظيرة مواشى بالقليوبية

رئيس جامعة بنها: فوز 6 مشروعات خضراء ذكية ضمن المبادرة الرئاسية

مصرع طالب وإصابة كهربائي إثر سقوطهما من دراجة نارية ببنها

ضبط المتهم بإشعال النيران في حظيرة مواش بالقليوبية

الدفع ب 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بحظيرة مواشي بالقليوبية

ضبط المتهمين بتمزيق جسد شقيقين بسبب ثمن غرفة نوم بالقليوبية

تأمين القليوبية يشارك في مبادرة "كل ثانية حياة "لعلاج مرضى جلطات القلب

محافظ القليوبية يُعلن عن بدء التقدُم لجائزة الدولة للمُبدع الصغير في دورتها الرابعة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر

الري: وافقنا على سحب كميات مياه لـ 60 محطة شرب بمبادرة حياة كريمة

رئيس الوزراء: أكتوبر الجديدة مدينة سكنية متكاملة وتعطي قيمة في قلب الصحراء

أحداث غزة.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاءه بنظيره في ليتوانيا

يحقق تقدما.. مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ