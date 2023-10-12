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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف طريق 6 أكتوبر بأبو النمرس|شاهد

رصف طريق
رصف طريق

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبوالنمرس.

 

 وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية  للعام المالي الجاري بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

 


وشدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق ومركز ومدينة أبو النمرس بسرعة تنفيذ الأعمال لما يمثله الطريق من أهمية لربطه طريق شبرامنت ومزلقان أبوالنمرس والذى من شأنه تقليل الزحام وتحقيق السيولة المرورية بأنحاء المدينة عند الإنتهاء منه والتسهيل علي المواطنين.


واطلع المحافظ علي نسب تنفيذ الأعمال والتي شملت الإنتهاء من فرد طبقة الدقشوم ودك التربة الزلطية وتعديل المناسيب بطول ١٩٠٠م وذلك في اطار التجهيزات اللازمة لوضع الطبقة الاسفلتية وجارى إستكمال أعمال التسوية بطول الطريق بالكامل وفق الجدول الزمنى المحدد لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من بدء أعمال الرصف .

 


وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالتنسيق مع مديرية الري ورفع كافه المخلفات ونواتج اعمال التطهير للترع والمصارف علي الفور وعدم السماح بوجودها لما تعكسه من مظهراً غير حضارياً. 


واطلع المحافظ علي جهود رفع كفاءة طريق المنصورية نطاق مركز ومدينة ابو النمرس من رفع ناتج الحفر الخاص بمشروع تغطية ترعة المنصورية ورفع كفاءة النظافة بجانبي الطريق .

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