أفضل طريقة لعمل الشعرية سريعة التحضير



الشعرية سريعة التحضير، وهي تشبه المكرونة ، وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الرائع والتي يعشق تناولها الكبار والصغار، فلا تأخذ سوى دقائق حتى تصبح جاهزة، فهناك من يقدمها بطرق ونكهات متعددة ، وفيما يلي نقدم طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير بالجبن،بطريقة مختلفة وشهية.

طريقة عمل الشعرية بالجبن:

المقادير:

‏- 2 كوب شعريه سريعة التحضير

‏- ½ كوب جبن موزاريلا مبشورة

‏- ½ كوب جبن شيدر مبشور

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:

أسلقي شعريه سريعة التحضير في قدر من الماء المغلي والمملح لحوالي 5 دقائق حتى ينضج.

أبعدي القدر عن النار ثم ضعي الشعرية في مصفاة حتى تزول منه السوائل.

وزعي المكرونة في قالب فرن ثم نكهيه بالملح والفلفل الاسود.

أنثري جبن الموزاريلا وجبن الشيدر فوق الشعرية سريعة التحضير ثم قلبي المكونات حتى تتجانس.

أدخلي القالب الى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 10 دقائق حتى ذوبان الجبن.