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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القليوبية الأولى في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) نتائج مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة والمقامة تحت عنوان “اللغة العربية والإبداع الرقمي”، والتي شارك فيها أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية. 

وحصلت مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات ببنها التابعة لمديرية التربية والتعليم فى محافظة القليوبية على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقالت أماني غريب السيد، مديرة مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات، إن أعضاء الفريق هما سيف الدين وسام ومروان عاصم رمضان.

وأضافت أنه تم نشر فكرة المشروع على جميع طلاب وطالبات المدرسة ونشر تطبيق بالعربي ديجيتال على متجر “جوجل” لتحقيق المزيد من الاستفادة للطلاب، حيث يقدم التطبيق معلومات عن اللغه العربية وألعابا تعليمية وفيديوهات من تقديم الطلاب أعضاء الفريق وقصة عن نشأة اللغة العربية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وموقع ترجمة فورية.

وأشارت إلى أن التطبيق له أهمية كبيرة لتعليم وتدريب الطلاب من خلال الألعاب والترفيه.

العربي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القليوبية محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم

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