مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: حذرنا مرارا وتكرارا من تفجر الأوضاع بغزة

كشف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، أنه تم التحذير حذرنا مرارا وتكرارا على مدار السنوات الماضية من تفجر الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، لـ القاهرة الإخبارية، أنه على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع :" تكثيف الاتصالات واللقاءات مع المسؤولين الدوليين لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، و يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وتفعيل المسار القانوني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في قطاع غزة.

وأوضح مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير.

