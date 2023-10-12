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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس صندوق سيادي روسي يتحدث عن التعاون الاستثماري بين موسكو والرياض

الرئيس الروسي وولي
الرئيس الروسي وولي عهد السعوديه .. صوره ارشيفيه

تحدث كيريل دميترييف مدير عام صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لشبكة RT، عن التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

 

وقال دميترييف، عن نتائج اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - السعودية في إطار أسبوع الطاقة الروسي: "هذا اجتماع مهم للغاية، لأن العربية السعودية وروسيا تواصلان التعاون ليس فقط في قطاع الطاقة، بل وفي الاستثمار وغيره الكثير".

ومن بين مجالات التعاون الثنائي، أشار دميترييف، بشكل خاص إلى التعاون في المجمع الصناعي الزراعي، على سبيل المثال، استثمرت المملكة بالتعاون مع  صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالفعل في أكثر من 40 مشروعا استثماريا في روسيا.

 

وقال دميترييف إن أحد هذه المشاريع كان الطريق المبادل لشارع "كوتوزوفسكي بروسبكت" في موسكو، الذي يجعل المرور عبره أسهل لـ 1.5 مليون من سكان موسكو.

 

ونوه دميترييف بأنه يتم أيضا، مساعدة الشركات الروسية على دخول السوق السعودية.

 

ووفقا له، فإن شركة Doctis، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت، ستدخل السوق السعودية في المستقبل القريب. وذكر دميترييف كذلك أن العديد من شركات التكنولوجيا الروسية ستدخل السوق السعودية.

 

ووصف دميترييف، تعاون الدولتين في مجال المناخ، بالمهم جدا. وقال: "تبذل موسكو والرياض جهودا كبيرة لضمان استقرار المناخ. وبالتعاون مع دول بريكس - وستكون روسيا رئيسا مشاركا لمجموعة بريكس العام المقبل - أعتقد أنه سيتم تنفيذ الكثير من المشاريع المثيرة للاهتمام التي تهدف إلى استقرار المناخ".

 

وشدد المدير العام على أن التعاون بين موسكو والرياض، يعتبر مثالا للدول الأخرى، وهو يقوم على احترام المتبادل وفهم المسؤولية تجاه العالم أجمع عن استقرار أسواق الطاقة.

وقال: "هذا بالطبع تعاون مهم للغاية، وهو يعتبر مثالا جيدا على كيفية تطوير التعاون بين الدول بشكل عام، واحترام بعضها البعض، والعمل ليس فقط لصالح شعوبها، ولكن أيضا لصالح العالم أجمع".

وفي وقت سابق، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحياته إلى المشاركين في أسبوع الطاقة الروسي.

المصدر: RT

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