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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. عمرو أديب يثير الجدل بتغريدة على إكس.. ومفاجأة باتحاد جدة لأحمد حجازي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة من اتحاد جدة لـ أحمد حجازي| شاهد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف اللاعب أحمد حجازي من البقاء في اتحاد جدة.

وكتب عبر فيسبوك: “اتحاد جدة يبلغ أحمد حجازي ببقائه مع الفريق في الفترة المقبلة وقيده مرة أخرى ورفضهم بشكل نهائي لفكرة رحيله”.

 

 

عمرو أديب: أظن أننا نشهد أقرب مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ 73

شارك الإعلامي عمرو أديب منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وكتب عمرو أديب: "أظن أننا نشهد أقرب مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ حرب أكتوبر".

 

كلام في الهوا.. أحمد موسى يؤكد دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين

كشف الإعلامي أحمد موسى، دعم مصر للأشقاء في غزة، رغم الحصار، وذلك خلال حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا).

وكتب أحمد موسى: “كلام في الهوا.. لا تصدقهم.. اطمئن قولا واحدا.. الرئيس  السيسي شغال علي إيجاد ممر إنساني لإدخال مساعدات داخل غزة لإنقاذ الناس ونعالج المصابين في المستشفيات المصرية.. مصر كبيرة وقوية جدااا ولا ترضخ لأية ضغوط.. ندعم الأشقاء في فلسطين بكل قوة لإقامة دولتهم المستقلة”.

 

أبرز العناوين أحمد حجازي أحمد موس أحمد موسى حرب اكتوبر مصر واسرائيل

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