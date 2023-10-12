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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يقدم نصائح مهمة للطلاب لضمان نجاح مؤكد بالعام الدراسي الجديد

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك حالة من التفاؤل والترقب تسود بين الطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي 2023/2024، موضحة أن هذا العام، تشهد العملية التعليمية انتظامًا وانضباطًا كاملاً في المدارس والجامعات، وهذا نتاج الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية المختلفة التي قدمت تيسيرات كبيرة لتسهيل حركة الطلاب وتوفير منظومة تعليمية متكاملة.

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خبير: الانضباط الجامعي أساس تحقيق التحصيل الدراسي وتطوير الجوانب الشخصية والسلوكية

وأوضح الخبيرة التربوية، أن وزارة التعليم قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي يعتبر من أهم ركائز نجاح المسيرة التعليمية، وهي المرحلة التي يشعر فيها الفرد بقيمة التعليم وأهمية الالتزام بالتعليمات التي تصب في نهاية الأمر بمصلحة الطالب أولًا ومن ثم أولياء الأمور.

وأضاف الدكتورة أمل شمس، أن المعلمون والأكاديميون يلعبون دورًا حيويًا في توجيه وتوعية الطلاب بأهمية الانضباط المدرسي، وهذا الانضباط لا يقتصر على الالتزام بالمناهج والواجبات الأكاديمية بل يشمل أيضًا التصرف بأخلاقية واحترام القواعد واللوائح المدرسية.

وأشارت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن النجاح الدراسي ليس مسؤولية الطلاب والمعلمين فقط، بل تشترك الأجهزة الحكومية وأولياء الأمور في تهيئة البيئة التعليمية الملائمة وتقديم الدعم الضروري للطلاب.

وصرحت الخبيرة التربوية، بأن بدء العام الدراسي الجديد بانضباط تام هو بداية جيدة لضمان تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية ونمو طلابنا الواعدين.

وقالت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الانضباط المدرسي هو أمر أساسي لضمان تحقيق النجاح الدراسي والتنمية الشخصية للطلاب، ويشمل الانضباط في المدرسة مجموعة من السلوكيات والممارسات التي يتوجب على الطلاب الالتزام بها، ومنها:

الحضور في الوقت المحدد:

الانضباط يبدأ من خلال الالتزام بمواعيد الدراسة، ويجب علي الطلاب أن يكونوا في المدرسة في الوقت المحدد يوميًا، وعدم التأخر عن الحصص، وهذا يساهم في توفير بيئة تعليمية منتظمة ومنظمة.

عدم التغيب غير المبرر:

يجب على الطلاب عدم التغيب عن المدرسة إلا في حالات الضرورة القوية مثل المرض، والاستمرارية في الحضور والمشاركة اليومية تساهم في تحقيق الفهم الجيد للمواد والمشاركة الفعالة في الأنشطة.

الزي المدرسي:

الالتزام بالزي المدرسي هو جزء من الانضباط المدرسي، ويمكن أن يساهم في تحقيق الهوية المدرسية وتجنب التشتت بين الطلاب بسبب الأزياء.

الالتزام بالقوانين والقواعد:

الطلاب يجب أن يلتزموا بالقوانين والقواعد المدرسية المعتمدة في المدرسة، وذلك يشمل سلوكيات الاحترام وعدم العنف ومراعاة حقوق الآخرين.

الحفاظ على ممتلكات المدرسة:

الطلاب يجب أن يعتنوا بممتلكات المدرسة والمعدات والكتب المدرسية، وهذا يساهم في المحافظة على الموارد التعليمية وضمان استدامة البيئة التعليمية.

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