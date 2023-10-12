بميزة لإصلاح الرسائل الخاطئة.. سيجنال يتحدى واتساب ويقلد تويتر

قدم تطبيق المراسلة المشفر سيجنال Signal، ميزة تحرير الرسائل لمستخدميها، على غرار منافسه واتساب WhatsApp، ويتوفر خيار تعديل الرسائل الجديد، مع آخر إصدار من تطبيق سيجنال على متاجرى التطبيقات آب ستور وجوجل بلاي، لذا يتعين على المستخدمين تحديث التطبيق إلى الإصدار الجديد.

ووفقا لما ذكره موقع "news18"، تختلف ميزة تحرير الرسائل على تطبيق سيجنال كليا عن تلك الموجودة بخدمة التراسل الفورى الأشهر واتساب، حيث تتميز تلك الأداة بحد زمني قصير تتيح للمستخدم تعديل الرسائل خلاله فقط، وبدلا من أداة التحرير المحدودة زمنيا على واتساب، تشبه ميزة سيجنال إلى حد كبير خيار Post Edit على موقع إكس X (تويتر سابقا).

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وبالنسبة لكيفية استخدام ميزة تحرير الرسائل على سيجنال، يتعين على مستخدمي التطبيق الضغط لفترة طويلة على الرسالة للحصول على خيار التعديل وسيتمكنون أيضا من رؤية سجل التعديل لهذه الرسائل، وهو شيء تفتقر إليه ميزات تحرير الرسائل على واتساب وتيليجرام، والذي يعرض كلاهما فقط التسمية المعدلة في أسفل الرسالة.

ولمنافسه واتساب، قام سيجنال بإتاحة ميزة التعديل لمدة 24 ساعة كاملة، وهي أيضا فترة زمنية أطول بكثير من الحد الأقصى البالغ 15 دقيقة الذي يحصل عليه مستخدمى واتساب، وعلى عكس ميزة تعديل المنشورات المدفوعة على موقع إكس X، يتيح سيجنال هذه الميزة لجميع مستخدميه مجانا.

ويطرح سيجنال ميزة التحرير على هواتف أندرويد مع إصدار Android 6.35 الجديد على متجر جوجل بلاي، ولهواتف آيفون مع إصدار iOS 6.43 المتوفر على متجر آب ستور، ومع إصدار سطح المكتب رقم 6.33 لأجهزة ويندوز وmacOS.

ويزعم أن تطبيق سيجنال Signal أكثر أمانا من تطبيقات المراسلة مثل واتساب، وقد أكد العديد من خبراء الخصوصية على معايير الأمان الخاصة به، وفي الأسابيع الأخيرة، كان تطبيق سيجنال صريحا بشأن ميزة تطبيق واتساب الجديدة المعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المملوكة لشركة “ميتا” Meta.

حيث انتقد رئيس شركة سيجنال تطبيق المراسلة المنافس لأنه يقدم ميزات تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تساعد على تسريب المعلومات الشخصية لمستخدميه على الويب، والتي تتيح لأكثر من مليارى مستخدم على واتساب من إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، أكد سيجنال لمستخدميها أن النظام الأساسي لن يقدم أبدا إعلانات لتحقيق الدخل، وبالتأكيد لن يخاطر بخصوصية المستخدمين بمعايير تعريف فريدة.