رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل الاحتلال في صد هجوم طوفان الأقصى

أدلى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 باعتراف خطير، بشأن عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم السبت الماضي.

واعترف رئيس الأركان الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من الإيفاء بالتزامه بحماية أمن إسرائيل، في إشارة إلى فشل الاحتلال في صد الهجوم الذي شنته حركة حماس تحت شعار طوفان الأقصى.

وأضاف "هاليفي"، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن الاحتلال الإسرائيلي سيشن هجوما واسعا وسيقتل المسلحين وقادتهم، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أن الاحتلال سيحدد من يقود قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي دا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمساة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.