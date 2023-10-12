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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير دياب اللوح يستقبل برلمانيين مصريين للتضامن مع صمود الشعب الفلسطيني

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني ووفد أعضاء مجلس النواب

 استقبل سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح ، وفدا برلمانيا من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإعلان التضامن والتأييد مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للعدوان الغاشم  الذي يشن من قبل قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين، وللتعبير عن تضامن الموقف المصري الشعبي إلى جانب الموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية ، وذلك اليوم الخميس في مقر السفارة بالقاهرة.

تشكّل الوفد من  وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي ، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد تيسير مطر، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ نهى زكي، وعضويّ تنسيقية الأحزاب والسياسيين لطفي سلمان ومنى قشطة.

وأطلع السفير دياب اللوح البرلمانيين المصريين على اعتداءات اسرائيل القوة القائمة بالإحتلال وعدوانها الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني والجرائم  التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية ، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل البشر ، إلى جانب شنها حملة قطع الإمدادات بالإحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود والانترنت، واستمرار جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية والقدس ، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي بالـتدخـل الـفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين .

وثمن السفير دياب اللوح الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني ، وعلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومى وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

واتفق الحضور على تنسيق التعاون المشترك لنشر حقيقة ما يجري في فلسطين على العديد من البرلمانيين الأجانب وكذلك وسائل الاعلام الأجنبية ودحض الروايات الكاذبة التي يتم ترويجها  .

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