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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة أسدود

صدى البلد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أسدود.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المقاومة الفلسطينية، إنها استهدفت سديروت بـ 50 صاروخا، وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال يواصل حشد دباباته في 20 موقعا قرب قطاع غزة. 

هذا وقد بدأ جيش الاحتلال أيضا في استخدام صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان. 

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وأكدت وكالة “شهاب” للأنباء، أن الاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته الجوية وقصفه المكثف شمال غرب مدينة غزة. 

قطاع غزة صافرات الإنذار أسدود المقاومة الفلسطينية

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