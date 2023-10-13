12 سلعة.. قرار عاجل من الحكومة لتخفيض الأسعار في الأسواق

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن قرار عاجل اتخذته الحكومة المصرية من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، في ضوء توجه الدولة المصرية للعمل على ضبط الأسعار بقوة في الفترة المقبلة، في ضوء الشكاوى المستمرة من غلاء الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

قرار هام من الحكومة لتخفيض الأسعار

وجاء في تقرير قناة العربية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة جديدة من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار المستمر طيلة الفترة الماضية، حيث أعلنت الحكومة عن إعفاء 12 سلعة غذائية من الجمارك، وهو واحد من القرارات الذي تم نشرها من خلال الجريدة الرسمية.

وأضاف التقرير، أن القرار نص على إعفاء 12 سلعة من الجمارك لمدة 6 أشهر، وجاءت قائمة السلع كالآتي:

الدواجن

الألبان

الزبد

الجبن

الشاي

الدهون

الشحوم

الزيوت النباتية

السكر

المكرونة

الأحشاء والأطراف الصالحة للأكل من البقار والدواجن.

ولفت التقرير إلى أن قرار الحكومة أعفى أيضا أغذية الحيوانات والأدوية كذلك، حيث إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن مؤخرًا عن تخفيض الأسعار في 7 سلع بنسبة ما بين 15 لـ 25%.

واستطرد التقرير، أن التضخم في مصر ارتفع في سبتمبر في المدن المصرية لـ 38% على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس، كما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 73.6%، وذلك وفقا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر.