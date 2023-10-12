عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير كوريا: استثماراتنا في مصر تتجاوز 800 مليون دولار

صدى البلد

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون، أن مصر شريك اقتصادي مهم لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تجاوزت استثمارات كوريا في مصر 800 مليون دولار، كما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار العام الماضي. 

جاء ذلك في تصريح، اليوم الخميس، خلال ندوة مجلس دعم الأعمال الكوري، بحضور كبرى الشركات الكورية وكبار المسؤولين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر ومناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر.
وعبر السفير عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية الفعال للشركات الكورية والجهود السياسية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا ثقته في أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سوف يتسارع من الناحيتين الكمية والنوعية، نظراً لإمكانيات التعاون في مختلف المجالات مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة الصديقة للبيئة والطاقة والبنية التحتية. 

من جانبهم، قدم المسؤولون من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، عروضًا تقديمية حول سياسات جذب الاستثمار التي تتبعها الحكومة المصرية وسياسات دعم الشركات الكورية، كما أجرت جلسة أسئلة وأجوبة مع الشركات الكورية. 

بدوره، عرض مكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة في مصر خطط التعاون التجاري بين كوريا ومصر، وقدمت شركة KT-net (شبكة التجارة الكورية) نظام المشتريات الإلكترونية المصري، والذي يتم تنفيذه كمشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

من جهتها، أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بسياسات دعم الأعمال والاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وطلبت التعاون والدعم النشط من السلطات المصرية لمساعدة الشركات الكورية على توسيع أنشطتها التجارية واستثماراتها في مصر.

شارك في الندوة أكثر من 20 شركة كورية عاملة في مجالات مختلفة منها الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات ومكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة في مصر والوكالة الكورية للتعاون الدولي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

الدوران الحاد للمواجهة.. الرئيس يشهد مناورات عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر تخصيص مطار العريش لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ