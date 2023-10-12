سفير كوريا: استثماراتنا في مصر تتجاوز 800 مليون دولار

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون، أن مصر شريك اقتصادي مهم لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تجاوزت استثمارات كوريا في مصر 800 مليون دولار، كما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار العام الماضي.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الخميس، خلال ندوة مجلس دعم الأعمال الكوري، بحضور كبرى الشركات الكورية وكبار المسؤولين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر ومناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر.

وعبر السفير عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية الفعال للشركات الكورية والجهود السياسية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا ثقته في أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سوف يتسارع من الناحيتين الكمية والنوعية، نظراً لإمكانيات التعاون في مختلف المجالات مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة الصديقة للبيئة والطاقة والبنية التحتية.

من جانبهم، قدم المسؤولون من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، عروضًا تقديمية حول سياسات جذب الاستثمار التي تتبعها الحكومة المصرية وسياسات دعم الشركات الكورية، كما أجرت جلسة أسئلة وأجوبة مع الشركات الكورية.

بدوره، عرض مكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة في مصر خطط التعاون التجاري بين كوريا ومصر، وقدمت شركة KT-net (شبكة التجارة الكورية) نظام المشتريات الإلكترونية المصري، والذي يتم تنفيذه كمشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

من جهتها، أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بسياسات دعم الأعمال والاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وطلبت التعاون والدعم النشط من السلطات المصرية لمساعدة الشركات الكورية على توسيع أنشطتها التجارية واستثماراتها في مصر.

شارك في الندوة أكثر من 20 شركة كورية عاملة في مجالات مختلفة منها الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات ومكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة في مصر والوكالة الكورية للتعاون الدولي.