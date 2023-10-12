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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر

أثار  خبر معاناة دكتور هاني ناظر من السرطان اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة على مدار الأيام الماضية.

ويرغب الجميع في متابعة حالة دكتور هاني الناظر باستمرار، والاطمئنان على حالته الصحية.

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ولكن أسرته تعيش فترة صعبة تحت ضغوطات كثيرة، لذا نشر نجله بوست توضيحي كأفضل طريقة للتواصل مع الأسرة وتقديم الدعم والاطمئنان على دكتور هاني الناظر.

قال الدكتور محمد هاني الناظر عبر صفحته على فيس بوك: ياريت أي حد بيكلمني في التليفون عشان يقول لي ايه الأخبار وعاملين إيه ومتخيل انه لو كلمني يرغي معايا شوية ويسأل عن تفاصيل أنه كده بيساعد، ياريت فعلا ما يكلمنيش".

وأضاف محمد هانى الناظر: الشخص اللى بيعمل كدة مش بيساعد خالص لأني أغلب الوقت بكون بعمل حاجات والتليفونات دي بتعطلني ولو فيه جديد انا ان شاء الله هقول لكل الناس".

ووجه محمد هانى الناظر رسالة للمتابعين والأصدقاء: "اللي حابب فعلا يساعد بحقيقي يدعي لنا بس، واللي حابب يوصل لي حاجة من الناس القريبين يبعت لي رسالة".

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