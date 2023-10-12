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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتخفوا مهما كان السبب.. كيفية التخلص من آلام القدم

الام القدم
الام القدم

تعد آلام القدم من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتسبب الكثير من الوجع، لذا من المهم معرفة كيفية علاجها. 

ووفقا لما جاء في موقعhomedics نعرض لكم أهم الأشياء التي تساعد في علاج آلام القدم. 

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7. الأحذية المناسبة

الأحذية الضيقة جدًا أو التي لا تناسبك بشكل صحيح قد تسبب ألمًا في القدم بعد فترات طويلة من ارتدائها.

لا توفر الأحذية القديمة أو البالية أحيانا الدعم الذي تحتاجه قدميك وضعها على سطح الطاولة ولاحظ ما إذا كان الكعب يستقر على الطاولة وإذا كانت منحنية للأعلى للوقاية من آلام القدم 

8. تجنب الكعب العالي والنعال

عند الحديث عن ارتداء أحذية أفضل لعلاج آلام القدم، ستفعلين معروفًا لنفسك من خلال اختيار أحذية مريحة وداعمة فوق الكعب العالي قدر الإمكان، وقد تساهم الأحذية ذات الكعب العالي في حدوث الالتهابات وألم الكعب وعلاوة على ذلك، توفر الصنادل دعمًا ضئيلًا للغاية أو لا توفر أي دعم لقوس القدم.

9. يدعم القوس

إذا كنت تعاني من آلام القدم المسطحة أو كنت بحاجة إلى دعم أفضل لقوس القدم في حذائك الرياضي، فاستخدم حشوات دعم القوس إلى جانب الوضعية الصحيحة والراحة، قد يساعد ذلك في تقليل آلام القدم.

10. الوخز بالإبر

أظهرت دراسة واحدة على الأقل أن الوخز بالإبر قد يقلل الألم قصير المدى الناتج عن التهاب اللفافة الأخمصيةو  قد تساعد زيارة ممارس الوخز بالإبر للحصول على جلسة في تخفيف آلام قدمك لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

11. الموقف الصحيح

يضمن الوقوف والمشي بوضعية مناسبة أنك تمارس ضغطًا متساويًا على العضلات والمفاصل في الجزء السفلي من الجسم، بما في ذلك قدميك وتجنب الضغط غير المعتاد على قدميك قد يقلل من خطر آلام القدم الموضعية والتهاب اللفافة الأخمصية.

12. النظام الغذائي الصحي والوزن

أحد أصعب التحديات التي يواجهها العديد من الأشخاص هو الحفاظ على وزن صحي وإن تقليل الضغط طويل الأمد على قدميك من خلال الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بآلام القدم المرتبط بالتوتر.

13. العلاج الحراري

إذا كان ألم القدم يمنعك من الاستمتاع بتجارب معينة أو كنت بحاجة إلى راحة سريعة، فحاولي استخدام العلاج الحراري للمساعدة في تخفيف الألم و العلاج الحراري اللطيف من وسادة التدفئة قد يخفف من آلام القدمين ويساعدك على الاسترخاء.

14. نصيحة طبية من طبيب الأقدام

إذا كنت تعتقد أن ألم قدمك شديد، فتحدثي إلى طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأقدام حول الأسباب والعلاجات المحتملة.

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