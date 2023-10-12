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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين بالأكاديمية العسكرية.. شاهد

مدير إدارة شئون القوات
مدير إدارة شئون القوات المسلحة

أكد مدير إدارة شئون القوات المسلحة، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على تعيين خريجي الاكاديمية العسكرية المصرية دفعات 117 حربية و 74 بحرية و 90 جوية و 51 دفاع جوي.

 

وقال  مدير إدارة شئون القوات المسلحة، خلال كلمته التي ألقاها بحفل تخرج دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية، إنه كما تم التصديق على أن الحاصلين على أن تكون المؤهلات العليا والثانية ضباط متخصصين، إضافة إلى أن خريجي دفعة 52 للكيلة التكنولوجية برتبة ملازم تحت الاختبار، وعلى أن يكون خريجو الدفعة 60 برتبة ملازم أول تحت الاختبار.

 

وتابع مدير إدارة شئون القوات المسلحة، أنه تام اتخاذ قرار بأن يكونوا الخريجين من الدفعة الحاصلة على الدراسات العليا برتبة الرائد والنقيب والملازم الأول تحت الاختبار. 

 

الدول العربية والأفريقية

كما حرص مدير إدارة شئون القوات المسلحة على تكريم عدد من الطلاب الخريجين من مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية دفاع جوي ضباط متخصصين الدراسات العليا

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