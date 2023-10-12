فرحة أهاليهم ما تتوصفش.. شاهد لحظة إعلان أسماء أوائل الكليات العسكرية

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أسر خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية 2023، وذلك لحظة إعلان أسماء أوائل الكليات العسكرية.

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، حيث قدموا التحية العسكرية للشهداء.

وظهر على الرئيس السيسي التأثر بالكلمة القوية التي ألقاها العميد ياسر وهبة في حب مصر والوطن.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية للدول العربية الشقيقة، التي شاركت مصر حربها عام 1973 كشعب واحد وأمة واحدة.

وكانت الدول المشاركة والمساندة بحرب أكتوبر بجانب مصر المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، ليبيا، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.