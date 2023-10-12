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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: سعادتي تبلغ مداها ونحن نحتفل بتخرج جيل جديد من أبناء مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادتي تبلغ مداها ونحن نحتفل اليوم بتخرج جيل جديد من أبناء مصر، مضيفا:  نحتفل بتخريج جيل جديد اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه.

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته  حفل تخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية: "تبلغ سعادتي مداها، ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر، الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة، والعزة، وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أراضيه ومقدرات شعبه، واختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة".

 

وأضاف السيسي: "أوجه لكم التهنئة بانضمامكم لصفوف القوات المسلحة المصرية، للانضمام لخير أجناد الأرض، كما يطيب لي أن أعرب عن عظيم التهاني لأسركم الكريمة، الذين يحصدون اليوم، ثمار ما زرعوه في نفوسكم، ووجدانكم من قيم ومبادئ، وأقدم لهم التحية الواجبة".

 

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم، لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل الوطن باقيا، وكرامته مصونا، ورايته عالية خفاقة بين الأمم". 

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