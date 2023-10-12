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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدًا.

تطورات شديدة الخطورة

وتابع  الرئيس السيسي: “اليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، ومقررات الشرعية الدولية.. إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق”.

جاء كلمة الرئيس السيسي مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر، في حفل تخرج الدفعات الجديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

 

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