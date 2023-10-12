أمريكا تكشف حقيقة إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية لتنفيذ عمليات على الأرض في إسرائيل.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: “لا توجد نية أو خطة لنشر قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، ولا توجد رغبة لدى الإسرائيليين في تحقيق هذه النتيجة”.

وأضاف: “لقد أوضح الإسرائيليون تمامًا أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ هذه العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك”.

وأكد مجددا أن الأولوية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، ومصالح أمريكا التي تخدم أمنها القومي.