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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية.. وشكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد إسرائيل

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن ما يجري على الحدود الجنوبية يثير لديه القلق العميق والاستنكار.

وأدان مجلس الوزراء اللبناني ما يجري على الساحة اللبنانية والمنطقة وما تشهده غزة من تدمير وحشي ممنهج.

وشدد ميقاتي علي التزام لبنان بالقرارات الدولية وعلى دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار لتركيز مبدأ الأمن والهدوء وعلى التعاون بين الجيش واللبناني واليونيفيل مع التأكيد أن قضية فلسطين هي قضية عادلة وكل إنسان يؤمن بالحق لا بد أن يؤمن بها.

وقال ميقاتي: طلبنا من جميع المعنيين في الدولة أن يكونوا على أهبة الإستعداد لمواجهة أي خطر وأكدنا على قادة الأجهزة الأمنية ضرورة الجهوزية.

وبين ميقاتي أنه طلب من وزير الخارجية أن تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وشدد علي انه لا بد من توضيح بعض الامور في ملف النازحين السوريين اذ اننا لن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين

وبين ميقاتي أن المعالجة الجدية لملف النازحين السوريين لا تتم بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب

ونوه رئيس الحكومة بأن وزير الخارجية اللبناني سيزور سوريا يوم 23 من الجاري لبحث ملف النزوح السوري. 

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