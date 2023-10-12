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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير .. بريطانيا ترسل جيشها لدعم إسرائيل

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، نشر الجيش البريطاني في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن “طائرات تجسسن تابعة لسلاح الجو الملكي تبدأ دوريات شرق المتوسط لمساعدة إسرائيل على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن بريطانيا تستعد لإرسال سفن من البحرية الملكية وطائرات تجسس لدعم إسرائيل.

وأمس، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر.

تحرك عسكري عاجل من بريطانيا لدعم إسرائيل

وسائل إعلام عبرية : حماس فاجأت إسرائيل بأسلحة غير مألوفة

 وأوضح البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الكونجرس لتقديم مزيد من التمويل لأوكرانيا وإسرائيل”.

وأكد أن “التقارير الواردة من إسرائيل كارثية”، لافتا إلي أن “17 أمريكيا في عداد المفقودين في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس”.

إسرائيل سلاح الجو الملكي شرق المتوسط

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