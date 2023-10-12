تصعيد خطير .. بريطانيا ترسل جيشها لدعم إسرائيل

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، نشر الجيش البريطاني في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن “طائرات تجسسن تابعة لسلاح الجو الملكي تبدأ دوريات شرق المتوسط لمساعدة إسرائيل على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن بريطانيا تستعد لإرسال سفن من البحرية الملكية وطائرات تجسس لدعم إسرائيل.

وأمس، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الكونجرس لتقديم مزيد من التمويل لأوكرانيا وإسرائيل”.

وأكد أن “التقارير الواردة من إسرائيل كارثية”، لافتا إلي أن “17 أمريكيا في عداد المفقودين في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس”.