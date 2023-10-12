وسائل إعلام عبرية : حماس فاجأت إسرائيل بأسلحة غير مألوفة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 عن مفاجأة بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة.

وقالت قناة "آي 24" إن حركة حماس استخدمت ذخائر متطورة إيرانية الصنع لم تكن مألوفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.