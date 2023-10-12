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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأزهر يدعو لحشد طاقات الإعلام العربي لبيان عدالة القضية الفلسطينية.. وهذه الأدعية مستجابة في ليلة الجمعة لنصرة غزة

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.

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