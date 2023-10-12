النشرة الدينية.. الأزهر يدعو لحشد طاقات الإعلام العربي لبيان عدالة القضية الفلسطينية.. وهذه الأدعية مستجابة في ليلة الجمعة لنصرة غزة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذه النشرة الدينية.
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