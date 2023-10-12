دعاء لغزة وأهلها .. خالد الجندي وعلماء مجلس الفقه يكشفون عنه| فيديو

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، وعلماء مجلس الفقه الشيخ رمضان عبدالمعز، والشيخ رمضان عبدالرازق، والدكتورة دينا أبو الخير، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، اليوم الخميس بالدعاء لأهل فلسطين، ودعما لأهل غزة.

دعاء لغزة وأهلها

ودعا علماء مجلس الفقه، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc: "اللهم احفظ بلادنا وغزة وفلسطين، وكلا الأراضى المقدسة، اللهم كل لهم خير المعين، وخفف عنهم ما هم فيه، اللهم احمهم، اللهم إن أرض الأرض تكالبوا عليهم فكن لهم نعمة المولى والنصير".

وتابع علماء مجلس الفقه، دعائهم: " اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصرأهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعًا يا قريبًا يا مجيبًا يا سريعًا..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش".

دعاء لغزة وأهلها

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

- اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.

-اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها و أرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

-نشهدك يا رب العالمين انّ أعيننا تفيض من الدمع حزناً وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجارتهم .. لانتفضنا وما استكنّا فأقصى ما يمكننا عمله في هذه اليوم الفضيل ان نتضرع لله ان ينصرهم ويبث في قلوب أعدائهم الرعب.