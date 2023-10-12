عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء النبي للتخلص من الأرق.. هتنام بسرعة

صدى البلد

يعاني الكثير عند النوم من الأرق إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

ولقّن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم- خالد بن الوليد دعاءً يقول فيه: «اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ عبادك كلّهم جميعا أن يفرّط عليّ أحدٌ منهم أو يطغى، عزّ جارك وجلّ ثناؤك».

متى يتحقق وعد الله بالانتصار واسترجاع القدس؟ بشرة سارة من الشيخ الشعراوي

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

دعاء النبي للتخلص من الأرق

«اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تَأخِذكْ سِنة ولآ نَومْ يا حَي يا قِيِومْ، أهْدِئْ ليلي، وأنم عيني».

«اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر عبادك كلهم جميعا أن يفرط علي حد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت».

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

احذر من فعل يستهين به الكثيرون يدخل النار.. الأزهر للفتوى يوضحه

أذكار قبل النوم

(اللَّهُمَّ باسْمِكَ أمُوتُ وأَحْيا).
(اللَّهمَّ أنتَ خلَقْتَ نفسي وأنتَ تتوفَّاها لك مماتُها ومحياها اللَّهمَّ إنْ توفَّيْتَها فاغفِرْ لها وإنْ أحيَيْتَها فاحفَظْها اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ).(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحَبِّ والنَّوى مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ أعوذُ بك مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَك شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَك شيءٌ وأنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَك شيءٌ اقْضِ عنَّا الدَّينَ وأغنِنا مِن الفقرِ)

(باسْمِكَ ربِّ وَضَعْتُ جنْبِي وبِكَ أَرفَعُهُ، إن أمسَكْت نفْسِي فارحَمْها، وإنْ أرسَلْتَها فاحْفَظْها بما تَحفَظُ به عبادَك الصَّالِحِينَ)
(الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ).

أذكار قبل النوم دعاء النبي للتخلص من الأرق دعاء الأرق دعاء الارق عن النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

ترشيحاتنا

سرايا القدس: المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط

مجلس النواب: تلويح إسرائيل بالهجوم البري على غزة يشبه عملية انتحارية|فيديو

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: مصر تبذل جهودا لوقف التصعيد في فلسطين

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

استغاثة عاجلة من صحة غزة بشأن الممرات الآمنة وحالة الجرحى

تفاصيل التقديم لجوائز الدولة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

تحذير للعالم الهولندي يثير الجدل من جديد بين رواد السوشيال ميديا

فستان لافت.. ملك قورة تستعرض جمالها | شاهد

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ