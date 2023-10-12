الصين تسعى للفوز بسباق الفضاء بعد بناء تليسكوب جديد

تسعى الصين للفوز في سباق استكشاف الفضاء الخارجي، حيث بدأت مؤخرا في بناء تلسكوب راديوي بفتحة تبلغ 40 مترا في منطقة جبل تشانغباي، بمقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، لدعم بعثات اكتشاف القمر والفضاء السحيق في المستقبل.

وتم تصميم الأداة البصرية، التي طورها مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، لتكون تلسكوبا راديويا كبيرا متعدد الأغراض ومتنقلا بالكامل وعالي الدقة.

ويعتقد العلماء أن منطقة جبل تشانغباي موقع مثالي للمراقبة عبر التلسكوب بسبب سمائها الصافية ومناخها الجاف، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وحسب الوكالة، فعند اكتمال التلسكوب الجديد (الذي من المؤمل أن تنتهي أعمال بنائه نهاية العام المقبل) سيشكل شبكة مع خمسة تلسكوبات أخرى في البلاد ومركز واحد لمعالجة البيانات في شانغهاي، ما يزيد من قدرة البلاد على المراقبة ويخدم بشكل أفضل بعثاتها لاستكشاف الفضاء السحيق. كما سيعزز أبحاث علم الفلك الراديوي ويدفع تحقيق المزيد من الإنجازات المبتكرة في مختلف المجالات المتطورة، بما فيها الثقوب السوداء الفائقة الكتلة وديناميكيات المجرة.

وأعلنت الصين في وقت سابق من هذا العام أنها ستواصل أبحاثها القمرية مع العديد من البعثات المخطط لها، بما في ذلك مهمة واحدة لجلب كيلوجرامين من العينات من الجانب البعيد من القمر إلى الأرض.