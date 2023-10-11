بيان عاجل من الصين بشأن تصاعد الصراعات في غزة

قالت جمهورية الصين الشعبية اليوم الأربعاء، إنها تدعو طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكدت الصين، أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال تشاي جيون مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد الصراع الحالي بين فلسطين وإسرائيل، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. مضيفا أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني ​​والإنساني في فلسطين.

وتابع، المخرج من تهدئة الصراع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل هو العودة إلى أساس "حل الدولتين"، واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.