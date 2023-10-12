الإصلاح والنهضة: السيسي أوصل رسائل واضحة لكل الأطراف في المنطقة

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره للرسائل القوية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير، حيث أكد الرئيس أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب بالكامل، وأشاد بالدور الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني والقضايا العربية.

ووصف عبد العزيز فى بيان صحفى له خطاب الرئيس بأنه "حديث الزعيم والإنسان المنشغل بقضايا أمته العربية"، مؤكدا أنه يعكس الحرص الدائم على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العزيز أن الرئيس السيسي "أوصل رسائل واضحة لكل الأطراف في المنطقة وقطع الطريق على كل المغرضين الذين يحاولون النيل من دور مصر أو الإيهام بأن مصر قد تتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية".

في الوقت نفسه، تحدث عبد العزيز عن الجهود الهائلة التي يبذلها الشعب المصري والقيادة المصرية في مواجهة التحديات التي عانت منها البلاد منذ عام 2011، وأشاد بالدور الرائد لمصر في الأمة العربية، ودعا عبد العزيز المجتمع العربي إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والعمل معاً لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

وفي النهاية، أكد عبد العزيز، التزام مصر تجاه الشعب الفلسطيني، حيث استقبلت مصر نحو 9 مليون لاجئ على أراضيها.

وأوضح أن الضغط الذي تمارسه إسرائيل لتهجير أهل غزة ليس من صميم الرغبة المصرية في التخلي عنهم، بل من أجل تصفية القضية الفلسطينية.