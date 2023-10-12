الجمعة.. افتتاح مسجد الصفا في بئر العبد بتكلفة 6 ملايين جنيه

يفتتح الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء ، مسجد الصفا ، ببئر العبد غدا الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ويلقي مدير عام الأوقاف، خطبة الجمعة بعد افتتاح المسجد تحت عنوان (الوعى الرشيد وأثره فى مواجهة التحديات).

المسجد الثالث:

وقال مرزوق ان مسجد الصفا ببئر العبد هو المسجد الثالث الذى يتم افتتاحه بمحافظة شمال سيناء خلال شهر أكتوبر الحالي.في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.





وصرح مهندس هشام الكاشف مدير الإدارة الهندسية بأن المسجد تم بناؤه بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويتكون من:

صحن مسجد بمساحة ٦٠٠ م٢، دورات المياه والمبضة بمساحة ٦٠ م٢، مصلي سيدات بمساحة ١١٥ م٢، وسكن أمام وعدد ٢مكتب تحفيظ القرآن الكريم ، ودار مناسبات بمساحة ٣٥٠ م٢

مركز طبي بمساحة ٣٥٠ م٢

