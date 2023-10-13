قفز 100 جنيه ..سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023 تسجل ارتفاع بقيمة 100 جنيه مقابل الخميس الماضي ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلا 2320 جنيه مقابل 2220 جنيه.
سعر الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,617 شراء 2,651
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,399 شراء 2,430
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,963 شراء 1,989
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,290 شراء 2,320
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023
بيع 18,320 شراء 18,560
يعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-10-2023 وفقا للموقع الرسمي لأسعار الذهب Egypt gold price كالتالي:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,617 شراء 2,651
|عيار 22
|بيع 2,399 شراء 2,430
|عيار 21
|بيع 2,290 شراء 2,320
|عيار 18
|بيع 1,963 شراء 1,989
|عيار 14
|بيع 1,527 شراء 1,547
|عيار 12
|بيع 1,309 شراء 1,326
|الاونصة
|بيع 81,393 شراء 82,459
|الجنيه الذهب
|بيع 18,320 شراء 18,560
|الكيلو
|بيع 2,617,143 شراء 2,651,429
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-10-2023
أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية يستعرضها صدى البلد مقابل الريال السعودي خلال السطور التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24
225.39 ريال $60.10
سعر جرام الذهب عيار 22
206.61 ريال $55.09
سعر جرام الذهب عيار 18
169.04 ريال $45.08
سعر جرام الذهب عيار 21
197.22 ريال $52.59
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة13-10-2023
1,578 ريال $420.73
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|225.39 ريال
|$60.10
|سعر الذهب عيار 22
|206.61 ريال
|$55.09
|اسعار الذهب عيار 21
|197.22 ريال
|$52.59
|اسعار الذهب عيار 18
|169.04 ريال
|$45.08
|سعر الذهب عيار 14
|131.48 ريال
|$35.06
|سعر الذهب عيار 12
|112.69 ريال
|$30.05
|اسعار أوقية الذهب
|7,010 ريال
|$1,869
|اسعار جنيه الذهب
|1,578 ريال
|$420.73
|اسعار كيلو الذهب
|225,386 ريال
|$60,103
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.