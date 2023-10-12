الاجتماعي الحر: الرئيس السيسي كشف سياسة مصر بشأن القضية الفلسطينية الداعم للسلام

أشادت المستشارة عصمت الميرغني مؤسس ورئيس حزب الاجتماعي الحر بكلمات الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدة أنه أظهر وكشف للجميع موقف مصر من القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام الشامل.

وأكدت الميرغني فى بيان صحفى لها ، أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام العادل وإقامة دولة فلسطين عبر حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وقال الميرغني إن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، كما أنها تدعم فلسطين شعبا وحكومة وبذلت مصر بقيادة الرئيس السيسى جهودا كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين ووقف نزيف الدماء.

وأشارت إلى أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تضمنت رسائل هامة للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته إزاء الشعب الفلسطيني.