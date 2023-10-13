نصر سالم: نحن مع أشقائنا في فلسطين قلبا وقالبا حتى ينالوا حقوقهم

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن أهالي غزة متمسكون بأرضهم، مشيرا إلى ان رسالة الرئيس السيسي واضحة، وهي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه نحن مع أشقائنا في فلسطين قلبا وقالبا حتى ينالوا حقوقهم، خاصة أن العالم يكيل بمكيالين، ولا يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

تسليم المسئولية للأجيال القادمة

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن حفل تخرج الكليات العسكرية يحمل مشهدا مؤثرا وهو تسليم الراية بين الدفعات، وهي تدل على تسليم المسئولية للأجيال القادمة