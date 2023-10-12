وزيرة خارجية ألمانيا تكشف دور قطر في أزمة الأسرى لدى حماس

كشفت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 عن دور قطر في أزمة الأسرى الموجودين في قبضة حركة حماس بقطاع غزة.

وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أن قطر تقوم بدور مهم بالوساطة لإنقاذ الأسرى لدى حماس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتوجه بيربوك إلى إسرائيل غدا الجمعة في زيارة تضامنية، لإظهار الدعم بعد أحداث السبت الماضي، التي أشعلت المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ويعاني قطاع غزة منذ السبت الماضي جراء القصف الإسرائيلي، إلى جانب قطع سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع، ما أسفر عن أزمة إنسانية مروعة حيث بات القطاع في ظلام دامس، وتعطلت المستشفيات وتحولت إلى مقابر جماعية.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.