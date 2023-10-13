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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل سلطة بطاطس
طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص

سلطة بطاطس بالحمص من الأطباق الصحية والشهية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها وتحضيرها.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.

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صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة


مقادير سلطة بطاطس بالحمص
5 بطاطس مكعبات مسلوقه 
2 كوب حمص مسلوق 
2 فلفل رومي مفروم 
2 فلفل ألوان مفروم
2 بصل أحمر مفروم 
نصف كوب أعواد كزبرة مفرومة 
3 طماطم مفرومة 
نصف كوب عصير ليمون 
ملعقة كبيرة مسطردة 
زيت زيتون 
ملح وفلفل أسود 
طريقة تحضير سلطة بطاطس بالحمص
يخلط عصير الليمون مع المسطرده وزيت الزيتون لعمل الدريسينج. تضاف كل المكونات وتقلب جيداً حتى تتجانس تماماً. 
تقدم السلطة بارده أو في حرارة الغرفة.
 

سلطة بطاطس بالحمص طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص مقادير سلطة بطاطس بالحمص طريقة تحضير سلطة بطاطس بالحمص الشيف سارة عبد السلام

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