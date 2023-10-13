طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

سلطة بطاطس بالحمص من الأطباق الصحية والشهية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها وتحضيرها.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.



مقادير سلطة بطاطس بالحمص

5 بطاطس مكعبات مسلوقه

2 كوب حمص مسلوق

2 فلفل رومي مفروم

2 فلفل ألوان مفروم

2 بصل أحمر مفروم

نصف كوب أعواد كزبرة مفرومة

3 طماطم مفرومة

نصف كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة مسطردة

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير سلطة بطاطس بالحمص

يخلط عصير الليمون مع المسطرده وزيت الزيتون لعمل الدريسينج. تضاف كل المكونات وتقلب جيداً حتى تتجانس تماماً.

تقدم السلطة بارده أو في حرارة الغرفة.

