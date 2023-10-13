من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

مسخن دجاج من الأطباق الرئيسية المعروفة في المطبخ الفلسطيني، و يمكنك إعداده و تقديمه لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسخن دجاج..فيما يلي:



مقادير مسخن دجاج

دجاجة ارباع

4 بصل مكعبات

2 كوب مرقة دجاج

زيت زيتون

ملعقة كبيرة سبع بهارات

3 ملعقة كبيرة سماق بودر

3 ورق لورا

ملح

فلفل أسود

للتقديم

عيش صاج

طريقة تحضير مسخن دجاج :

فى بولة نضع الدجاج و زيت زيتون و زيت نباتي حماية للزيت زيتون و نضيف السبع بهارات و رشة من السماق و ملح و فلفل اسود و تقلب و تترك فى التتبيلة .

فى ووك عالنار نصع كثير من زيت الزيتون مع زيت ذرة لحماية زيت الزيتون و نضيف البصل وورق اللورا و السماق البودر و رشة ملح و فلفل اسود و يترك عالنار حتى ياخد لون خفيف ثم نضيف قليل من المرقة ويترك و يصب فى طبق بايركس و نضيف المرقة و ترص الدجاج و تغطى بفويل و توضع فى فرن ساخن حرارة من تحت فقط ثم حرارة من فوق حتى تاخذ لون و يقدم بالهنا و الشفا مع عيش صاج

لتقديم الطبق

يرص العيش فى طبق تقديم و فوقيه الدجاج و البصل بالصوص و بالهنا و الشفا .

