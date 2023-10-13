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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

طريقة عمل مسخن دجاج
طريقة عمل مسخن دجاج

مسخن دجاج من الأطباق الرئيسية المعروفة في المطبخ الفلسطيني، و يمكنك إعداده و تقديمه لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسخن دجاج..فيما يلي:

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مقادير مسخن دجاج 
دجاجة ارباع
4 بصل مكعبات 
2 كوب مرقة دجاج
زيت زيتون
ملعقة كبيرة سبع بهارات 
3 ملعقة كبيرة سماق بودر
3 ورق لورا
ملح
فلفل أسود
للتقديم
عيش صاج 
طريقة تحضير مسخن دجاج :
فى بولة نضع الدجاج و زيت زيتون و زيت نباتي حماية للزيت زيتون و نضيف السبع بهارات و رشة من السماق و ملح و فلفل اسود و تقلب و تترك فى التتبيلة .

فى ووك عالنار  نصع كثير من زيت الزيتون مع زيت ذرة لحماية زيت الزيتون و نضيف البصل وورق اللورا و السماق البودر و رشة ملح و فلفل اسود و يترك عالنار حتى ياخد لون خفيف ثم نضيف قليل من المرقة ويترك و يصب فى طبق بايركس و نضيف المرقة  و ترص الدجاج و تغطى بفويل و توضع فى فرن ساخن حرارة من تحت فقط ثم حرارة من فوق حتى تاخذ لون و يقدم بالهنا و الشفا مع عيش صاج 
لتقديم الطبق 
يرص العيش فى طبق تقديم و فوقيه الدجاج و البصل بالصوص و بالهنا و الشفا .
 

مسخن دجاج طريقة عمل مسخن دجاج مقادير مسخن دجاج طريقة تحضير مسخن دجاج الشيف سارة عبد السلام

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