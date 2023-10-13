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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل خطر لحيازته 81 تذكرة هيروين في القليوبية

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش".

كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مباحث المركز

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