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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملتحقا بابنه.. استشهاد القيادي بحركة حماس وائل الزرد بعد قصف الاحتلال منزله| آخر كلماته

القيادي بحماس وائل
القيادي بحماس وائل الزرد

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد القيادي في حماس، وائل الزرد، في غارة إسرائيلية، ملتحقا بابنه البكر الذي استشهد قبل شهر  بعد أن قصفت طائرات الاحتلال بيته.


وذكرت وكالة “صفا" الفلسطينية أن هناك إصابات متعددة بقصف الاحتلال منزل الداعية وائل الزرد بغزة.


وقبل لحظات من قصف منزله قال الزرد في منشور له عبر موقع التواصل "اكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر": "صليت الفجر في المسجد، وأصوات الطائرات والقصف لا يفارق أرض غزة دقيقة واحدة، حتى وأنا اكتب هذه التغريدة أيضا، فالاحتلال يدمر ويقصف ويعيث إفسادا لكل الأحياء، لأنهم أصيب بمقتل في غلاف غزة".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا عاجلا لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

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