عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ماراثون الغردقة للجري بمشاركة 1000 لاعب من 20 دولة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجمعة، شارة بدء فعاليات ماراثون الغردقة للجري، وذلك في إطار مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، ومشاركة أكثر من 1000 مشارك من 20 دولة.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهي الاهتمام بصحة المواطن المصري، معبرًا عن أهمية دمج الرياضة بالأماكن السياحية والاثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر.


وشدد «صبحي» على حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تضعها الوزارة، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأضاف «صبحي»، أن الوزارة تشجع على إقامة الماراثونات والسباقات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيدًا على أهمية الدور الحيوى للرياضة داخل المجتمع.

البحر الأحمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صحة المواطن المصرى وزارة السياحة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

موضوعات متعلقة

استمرار الحملات البيئية والصحية لمكافحة الحشرات في مناطق القصير

تشكيل لجنة دائمة لاختيار المشروعات الخضراء في البحر الأحمر

ختام فعاليات مهرجان البراعم للسباحة في الغردقة

إجراء قرعة علنية لوحدات سكنية في مشروع بديل العشوائيات برأس غارب

"وادي حوضين" بالشلاتين يحصد المركز الأول للمشروعات الخضراء الذكية المستدامة

سفاجا تستعد لموسم الأمطار والسيول ضمن خطة الاستجابة للكوارث

رئيس مدينة الغردقة يبحث 12 طلبًا خلال لقاء المواطنين

90 ألف منتفع بالخدمات الطبية خلال مبادرة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات البطولة الأفريقية للترايثلون المؤهلة لأولمبياد باريس

وزير المالية: طرحنا 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدا اليوم

عاجل.. تعرض دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية لدى الصين لعملية طعن

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للحد من الكوارث

اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي.. 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها فورا| أخطاء شائعة تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل

فلسطيني محتضنا جثة رضيعته: كلنا هنموت ونجيلك| شاهد

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

خطفت منها الترند.. والدة نانسي نور زوجة تامر عاشور حديث السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ