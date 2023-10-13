إشتعال المنافسة بين توفيق والشيخ على مقعد نقيب أطباء الغربية.. صور

شهدت نقابة الأطباء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم انطلاق فعاليات سباق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي أجريت فعالياتها تحت إشراف قضائي كامل وسط مشاركة الآلاف من الأطباء بمستشفيات الصحة وجامعة طنطا .



واشتعل سباق المنافسة علي مقعد نقيب أطباء الغربية بين كل من د. نبيل الشيخ الأستاذ بجامعة طنطا والأمين عام للنقابة سابقا من جهه والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء الحالي تزامنا مع حشد كلا الطرفين أنصاره ومؤيديه .



الجدير بالذكر انطلاق مراحل التصويت بالكامل بداية من الساعة 9 صباحا حتي 4 عصرا بينما خصصت اتوبيسات لنقل الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية من أمام مستشفيات العامة والمركزية بمختلف قري ومراكز المحافظة.

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